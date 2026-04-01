Некоторым украинцам приостанавливают выплату пенсий с 1 апреля

Возобновить выплату пенсии можно, подав заявление о неполучении выплат от РФ.

С 1 апреля гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации выехавшим на подконтрольную Украине территорию, но не подавшим заявление о неполучении пенсий от Российской Федерации, приостановят выплаты, сообщили в Пенсионном фонде.

"Законодательством предусмотрено, что пенсионерам, проживающим на временно оккупированных Россией территориях Украины или во время временной оккупации выехавшим на подконтрольную Украине территорию, пенсия выплачивается при условии неполучения пенсионных выплат от органов пенсионного обеспечения РФ", – говорится в сообщении.

Пенсионеры, которые в 2025–2026 годах прошли физическую идентификацию и должны были сообщить о неполучении выплат от РФ, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не сделали этого, для продолжения выплаты пенсии должны были подать соответствующее уведомление до 1 апреля.

При этом возобновить выплату пенсии можно. Для этого пенсионеру необходимо подать заявление о возобновлении, в котором указывается информация о неполучении выплат от России.

"Уведомление о неполучении выплат от РФ подается один раз. Повторно информировать нужно, если изменились обстоятельства получения выплат от органов пенсионного обеспечения России", – подчеркнули в фонде.

Подать уведомление о неполучении пенсии от РФ можно одним из следующих способов:

онлайн – через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

во время видеоконференции;

по почте – лицо, временно находящееся за границей, может отправить на адрес территориального органа ПФУ соответствующее уведомление;

подать в сервисном центре Пенсионного фонда заявление о назначении, перерасчете, возобновлении, продлении пенсии, в котором указывается соответствующая информация.

Ранее УНИАН писал о необходимости прохождения физической идентификации для получения пенсионных выплат. В частности, до 31 декабря каждого года идентификация в Пенсионном фонде Украины является обязательной для граждан, временно проживающих за пределами Украины или проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

Если в связи с непрохождением до конца соответствующего года физической идентификации выплата пенсии или страхового пособия будет приостановлена, то ее автоматически возобновят после прохождения такой идентификации.

