Отмечается, что это позволит собрать дополнительно десятки миллиардов гривен в бюджет.

Кабинет министров планирует в следующем году привлечь более 22 миллиардов гривень от налогообложения онлайн-платформ (так называемый "налог на OLX") и введения акцизного налога на сладкие напитки. Об этом говорится в приложении к проекту бюджета на сайте парламента.

Отмечается, что прогноз доходов государственного бюджета учитывает дополнительные объемы поступления за счет изменений в налоговое законодательство, которые предусматривают внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Этот налог принесет в бюджет дополнительные поступления в объеме 14 млрд грн.

Также ожидается введение акцизного налога на сладкие или ароматизированные воды, что принесет еще 8,5 млрд гривень.

Кроме того, предполагается совершенствование работы по взысканию налогового долга. Так, ожидается 26 млрд грн дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).

Таким образом общий объем дополнительных ресурсов оценивается в 48,5 млрд грн.

Налогообложение доходов с онлайн-платформ

В конце августа Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов с цифровых платформ. Согласно документу, для доходов физических лиц - подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5% при определенных условиях. Для всех других случаев будет действовать общая ставка НДФЛ 18%.

Отмечается, что этот документ содержит некоторые отличия от первоначального варианта законопроекта, одобренного еще предыдущим правительством в конце апреля 2025 года.

10 сентября Кабмин повторно внес на рассмотрение парламента два проекта закона о налогообложении доходов граждан от продажи товаров и услуг через интернет. Далее законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Эта инициатива успела вызвать противоречивые реакции среди экспертной среды. Одни говорили, что его принятие приведет к "закручиванию гаек" для обычных граждан, которые продают подержанные товары, и раскрытию "банковской тайны". При этом другие утверждали, что это важный шаг на пути к евроинтеграции, который будет способствовать детенизации экономики и упростит деятельность для тех, кто зарабатывает через цифровые площадки.

Кроме того, в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривается введение акциза на сладкие напитки. По мнению специалистов, введение акцизного налога на сладкие напитки может привести к удорожанию газировки в 2,5 раза.

