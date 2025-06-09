Эксперт Даниил Монин отметил, что в случае принятия законопроекта о цифровых платформах банковская тайна больше не будет действовать.

Украинцев, которые регулярно продают товары или предоставляют услуги через цифровые платформы, могут обязать платить налоги. Речь идет о 10% от годового дохода: 5% налога и 5% военного сбора. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Сейчас зарегистрирован законопроект о цифровых платформах, который Минфин подал еще в конце апреля. Если его примут, то даже после продажи одной вещи на OLX или подобном сервисе банковская тайна больше не будет действовать", - сказал эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

Отмечается, что операторы таких платформ будут отправлять в налоговую информацию о своих пользователях - продавцах и исполнителях услуг, а также размеры их доходов.

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По словам Монина, хотя законопроект пока еще не принят, вероятность его принятия очень высока, ведь он относится к одним из "маяков" МВФ. В случае утверждения документ вступит в силу с 2026 года.

Однако, некоторые эксперты подчеркивают, что такое налогообложение не касается обычных граждан, которые иногда продают подержанные вещи. Речь идет лишь о тех, кто имеет значительные годовые обороты.

"Налоговая и банки сейчас обеспокоены именно теми, кто торгует на сотни тысяч и миллионы гривень и не платит при этом никаких налогов. За ними идет определенного рода охота", - отметил координатор "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман.

По его словам, инициатива похожа на опыт ЕС, где облагают налогами только большие доходы, а для рядовых граждан существуют лимиты.

"Люди, которые продают подержанные вещи, и в дальнейшем будут свободно их продавать без всяких налогов. Но огромные платформы, где сотни тысяч людей предоставляют услуги, попадут (под действие законопроекта, - УНИАН). И это будет действительно удобная, простая форма налогообложения. Вместо 23% это будет 5+5%, а после завершения военного положения просто 5%. Поэтому это шаг навстречу тем, кто сейчас ведет такую деятельность по услугам", - отметил Гетман.

В конце апреля Кабмин одобрил законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Законопроект предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и др.

Для осуществления деятельности через онлайн-платформу и получения соответствующих доходов необходимо будет открыть отдельный счет. Согласно тексту законопроекта, контролирующие органы смогут получать от банков информацию об операциях по счетам продавцов таких платформ.

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