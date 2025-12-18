Удача проявится через подтверждения, ясные сигналы или неожиданные события.

Составлен гороскоп на 18 декабря 2025 года по восточному календарю. Для шести знаков китайского Зодиака открывается период особого благоприятствования. Четверг проходит под влиянием Металлического Петуха в День Принятия. В китайском календаре это один из самых понятных знаков того, что приложенные усилия получают отклик и находят продолжение, пишет YourTango.

Удача в этот день проявляется через подтверждения, ясные сигналы или неожиданные события, словно они ждали подходящего момента. Для шести знаков Зодиака это выражается в признании, поддержке или вознаграждении, которое выглядит скромно, но ощущается по-настоящему значимым.

Петух

Гороскоп на сегодня обещает осознание, что ваши старания были замечены. Кто-то откликается, ситуация возвращает вам вложенное, наконец появляется долгожданный ответ.

Эта удача может быть не слишком громкой, но она задевает глубоко. Похвала, знак признания или конкретная польза напоминают, зачем вы продолжали идти вперед, даже когда результаты были неочевидны. День Принятия благоволит тем, кто сохранял верность своему пути без требования мгновенной отдачи, и 18 декабря ясно показывает, что ожидание было не напрасным. Настал ваш момент.

Бык

18 декабря вы можете получить поддержку, о которой не просили, но которая оказывается крайне своевременной. Это может быть полезная информация, послабление в условиях или человек, готовый помочь без лишних слов.

Такая удача приносит ощущение опоры. Она не обязательно вызывает бурю эмоций, но дает спокойную уверенность. Это знак того, что вам больше не нужно справляться со всем в одиночку. Принятие помощи сегодня делает вашу позицию крепче, а не уязвимее. Именно благодаря этому к концу недели вы почувствуете себя устойчивее. Для вас наступает благоприятный период, Бык.

Змея

Ваша интуиция давно подсказывала верное направление, и в четверг это подтверждается чем-то конкретным. Результат, сообщение или перемена в отношении со стороны другого человека ясно дают понять, что вы были правы.

Удача 18 декабря приходит через проницательность. Вы не распылялись и не торопились, вы умели ждать. Теперь появляется возможность, которая воспринимается как точная и уместная, а не давящая. Энергия Дня Принятия вознаграждает сдержанность, и вы ясно видите, зачем прежние отказы освободили место именно для этого. Поток изобилия наконец открывается.

Крыса

В четверг вы обретаете ясность, способную изменить взгляд на ближайшее будущее. Она может прийти через разговор, новую информацию или внутреннее понимание, которое упрощает запутанную ситуацию.

Именно эта ясность становится вашей удачей. Когда все встает на свои места, решения даются легче, а тревога отступает. Вы перестаете суетиться и начинаете спокойно реагировать. Такой настрой позволяет возможностям приходить естественно, без давления и усилий. Достаточно немного расслабиться и позволить хорошему разворачиваться само собой.

Дракон

Сегодня появляется ощущение, что долгожданный сдвиг наконец начался. Пусть он развивается не стремительно, но вы ясно чувствуете движение вперед. Вас ценят, пусть и без лишнего шума, и это незаметное признание укрепляет внутреннюю уверенность.

Удача четверга заключается в возвращении импульса. Когда вы ощущаете, что вас видят, меняется и ваше поведение. Вы говорите увереннее, строите планы смелее, смотрите дальше. 18 декабря напоминает вам о вашем влиянии, и это осознание открывает новые двери в ближайшие дни. Вы чувствуете себя на подъеме, Дракон, и вправе этим насладиться.

Свинья

В этот день вы наконец ощущаете легкость, которая приходит, когда все складывается само собой и без напряжения. Вы оказываетесь в нужном месте в нужное время, а чья-то доброжелательность, готовность к сотрудничеству или понимание заметно меняют ваш настрой.

Такая удача воспринимается как нечто очень ценное и возвращает веру в правильное время и человеческую доброту. День Принятия 18 декабря поощряет открытость, и вы настроены именно так, поэтому поддержка приходит естественно. То, что вы получите сейчас, поможет двигаться дальше с большим доверием и меньшим внутренним сопротивлением.

