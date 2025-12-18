Большинство древностей были обнаружены во время строительства новых станций метро.

Гости итальянской столицы Рима, известного множеством памятников античности, смогут полюбоваться старинным артефактами на новой станции метро "Колизей", открывшейся 16 декабря 2025 года после 11 лет строительства.

Частично метро, частично музей

Как пишет The New York Times, в частности, пассажиры линии C могут увидеть остатки термальных бань, пострадавших от великого пожара 64 года н.э., рассмотреть фрагменты древних каменных колодцев и остановиться перед экспозицией мраморных украшений, воздвигнутых здесь древнеримскими архитекторами.

Отмечается, что почти все представленные на станции артефакты были обнаружены на этом месте или рядом с ним во время раскопок.

Одновременно неподалеку открылась еще одна станция – "Порта Метрония", также возведенная на уникальных древнеримских руинах.

Всего под станцией "Колизей" археологи обнаружили 28 древних колодцев, а примерно в 10 метрах под "Порта Метрония" в результате раскопок был обнаружен обширный военный комплекс, включающий казармы и виллу командира. Остатки были извлечены, отреставрированы и возвращены на место, где их могут увидеть пассажиры, проходящие через станцию.

Открытие более официального музея, позволяющего публике приблизиться к руинам, запланировано на следующий год.

Рыли метро, а откопали артефакты

При этом мэр Рима Роберто Гуальтьери подчеркнул: если бы эти станции метро не начали строить, эти древние сооружение и сотни артефактов "никогда бы не были обнаружены".

Расширение линии метро – это попытка сделать жизнь жителей Рима более комфортной и устойчивой, соединив его отдаленные южные пригороды с центром города, включая еще одну богатую археологическими находками станцию ​​"Сан-Джованни", открытую в 2017 году.

Это также дало археологам множество тем для будущих исследований, включая образ жизни ранних жителей Рима и древние методы управления водными ресурсами.

"Подземелья Рима преподнесли нам немало сюрпризов", – отметила археолог Элиза Челла, курирующая раскопки на станции "Колизей".

Чтобы проложить туннель в таком чувствительном месте, строителям иногда приходилось отказываться от традиционных методов раскопок в пользу более деликатных техник, включая ручную работу. Были установлены тысячи датчиков, чтобы гарантировать, что памятники не пострадают от вибраций, сдвигов грунта или поднятия уровня грунтовых вод.

"Рим – самый сложный город в мире для строительства метро. Важно не только то, что находится под землей, но и то, что находится наверху", – отметил руководитель строительства обеих новых станций Марко Червоне.

Новая станция "Колизей" соединена переходом со старой станцией с тем же названием, открытой в 1955 году.

На новой станции людям не нужно будет покупать билеты, чтобы полюбоваться артефактами. В атриуме станции находятся мраморные фрагменты из отложений амфитеатра, фотографии и видео, воссоздающее, как выглядел древний Рим на этом месте.

Амбициозные планы по расширению метро Рима

В течение следующих двенадцати лет планируется открытие как минимум еще четырех станций, включая одну на площади Венеции, в самом центре Рима, и еще одну недалеко от собора Святого Петра в Ватикане.

Впрочем, далеко не все горожане в восторге от таких масштабных работ, ведь, например, строительство на площади Венеции усугубило пробки и создало головную боль для местных предприятий.

Кроме того, из-за строительных работ нередко ограничивается доступ к туристическим памяткам, а также портился внешний вид города.

