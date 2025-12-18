Без репарационного кредита Украина исчерпает доступное финансирование к середине 2026 года.

Украина сталкивается с бюджетной "черной дырой" в 55 миллиардов евро, которая может определить дальнейший ход войны с Россией. Аналитики предупреждают, что без одобрения кредита ЕС под залог замороженных российских активов Киев рискует остаться без средств уже весной, что серьезно ослабит оборону.

Об этом пишет The Telegraph.

Еврокомиссия предложила использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для так называемого "репарационного кредита", из которых 90 млрд евро должны поступить в течение ближайших двух лет. К фонду могут присоединиться и другие партнеры, в частности Великобритания, которая параллельно продвигает план передачи 8 млрд фунтов стерлингов (9,12 млрд евро) российских активов Украине.

Кредит базируется на российских суверенных активах, хранящихся преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако план оказался под угрозой срыва после того, как Бельгия заблокировала его, опасаясь юридических исков со стороны России. В четверг, 18 декабря, лидеры ЕС соберутся на саммит, чтобы попытаться найти компромисс.

Если кредит не будет реализован, Украина, по оценкам, исчерпает доступное финансирование к середине 2026 года.

"Если это произойдет - и если у Украины не будет плана Б - это будет означать поражение в войне", - заявил The Telegraph Лео Литра, исследователь Европейской программы безопасности.

Последствия нехватки средств уже видны на фронте. По некоторым оценкам, Украина может позволить себе один артиллерийский выстрел на каждые десять российских.

"Украину превосходят в огневой мощи 10 к 1. Она может производить оборонной продукции на 40 млрд евро в год, но не производит и половины. В этом году будет четыре миллиона дронов, хотя могло быть восемь", - говорит Литра.

При экономике, которая примерно в десять раз меньше российской, Украина тратит 34% ВВП на оборону - больше всего в мире в относительном измерении. В то же время Россия, направляя меньшую долю ВВП, тратит почти втрое больше в абсолютных цифрах.

МВФ подтвердил оценку бюджетного дефицита Украины в 55 млрд евро на 2026-2027 годы. По данным Еврокомиссии, в 2025 году Украине нужно 136 млрд евро, чтобы профинансировать оборону и удержать экономику. Без новых средств весной Украина рискует оставить без зарплаты военных и госслужащих.

Ситуацию осложняет политический тупик в ЕС и позиция США, которые выступают против репарационного кредита. По данным источников, Вашингтон предупреждает, что потребует возвращения замороженных российских активов в случае одобрения плана.

"Европейцам придется это вернуть", - сказал источник The Times.

По мирному предложению президента США Дональда Трампа большинство этих средств могут вернуть России.

По оценкам Кильского института мировой экономики, военная помощь Украине может упасть до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны.

Зарплаты военных номинально остаются неизменными, но в реальном измерении резко обесценились из-за высокой военной инфляции. Аналитики предупреждают, что это, а также дефицит оснащения, может способствовать падению морали и рекордному количеству дезертирств.

Финансовые ограничения влияют и на дальнобойные удары по России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил, что эти атаки стоили Кремлю 21,5 млрд долларов (около 18,32 млрд евро).

Россия уже подала иск против Euroclear, пытаясь юридически сорвать план. В то же время эксперты считают: если Украина получит репарационный кредит и направит его на оборону, это может заставить Москву сесть за стол переговоров. Если же нет - это станет сигналом западной усталости.

"Это сигнал России, что Европа до сих пор не способна поддерживать Украину макрофинансово в долгосрочной перспективе", - отметила старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США Елена Прокопенко.

При этом даже в случае одобрения репарационного кредита перед Украиной остаются вопросы относительно долгосрочной способности продолжать борьбу с Москвой.

"Это самый большой финансовый пакет, который обсуждали для Украины за последние годы. Но нынешний уровень потребностей в сфере обороны и финансирования значительно выше. Поэтому репарационный кредит - это скорее о том, чтобы удержать Украину на плаву", - цитирует издание экономиста Центра экономической стратегии Максима Самойлюка.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула срочность решения:

Нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. Следующие дни будут решающими.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Брюссель, чтобы убедить партнеров использовать замороженные российские активы. Тем временем Путин заявил, что Россия будет захватывать новые территории силой, если Киев и европейские политики не пойдут на переговоры по предложениям США.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заявила, что без дополнительной внешней помощи Украине не будет хватать денег на финансирование социальных расходов уже с 1 апреля 2026 года. По ее словам, без денег ЕС Украина не сможет в следующем году полностью профинансировать социальную сферу, то есть, в частности, образование, здравоохранение.

Как пишет Politico, европейские дипломаты работают над маловероятным компромиссом в последний момент, чтобы спасти соглашение о предоставлении жизненно важной финансовой помощи Украине на саммите лидеров ЕС в четверг, 18 декабря.

