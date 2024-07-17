Согласно расчету Минэкономики, цена на напитки вырастет примерно в 2,5 раза.

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о введении акцизного налога на сладкие напитки. Об этом в Telegram сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

"Комитет рекомендовал принять законопроект № 9032-1 Михаила Радуцкого и коллег о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ в первом чтении за основу", – написал он.

По его словам, данная законодательная инициатива призвана способствовать защите здоровья людей путем введения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подслащивающих веществ.

Видео дня

Гетманцев сообщил, что законопроектом предлагается:

отнести к подакцизным товарам воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ;

установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. Плательщиками налога определяются производители и импортеры напитков.

"Кстати, примерно 50 стран мира ввели налоги на сладкие напитки в разных формах, адаптировав широкие глобальные рекомендации по использованию фискальной политики к своему конкретному контексту и "инновационно" внедряя налоговую политику для достижения целей здравоохранения. Введение акцизного налога на сладкие напитки соответствует Директиве ЕС 2020/262 от 19 декабря 2019 года", – добавил нардеп.

Народный депутат Ярослав Железняк также сообщил, что законопроектом предлагается ввести налог в размере 10 гривень за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подслащивающего вещества в 1 литре.

"Вроде бы предусмотрен льготный период налогообложения до даты прекращения или отмены военного положения в Украине, по ставке 5 гривень за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подслащивающего вещества в 1 литре. Согласно расчету Минэкономики, цена на напитки вырастет примерно в 2,5 раза", – написал он.

Налог на сладкую воду

В 2023 году в Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта, в которых предлагалось ввести акцизный налог на сладкие газированные напитки, путем внесения изменений в Налоговый кодекс. Тогда же сообщалось, что по предварительным расчетам, за счет акцизного налога на сладкие газированные напитки планируется дополнительно привлечь 6 млрд грн, которые пойдут на лечение заболеваний и здоровое питание в школе.

Стоит отметить, что законопреокт еще должен пройти два голосования в парламенте и получить подпись президета.

Вас также могут заинтересовать новости: