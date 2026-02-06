Контроль за чиновниками хотят ослабить: изменения включат в закон о налогах для ФОП

Речь идет о бывших высокопоставленных чиновниках, статус которых является пожизненным.

Украина стремится финализировать соглашение о кредитовании от Международного валютного фонда на ближайшие четыре года в размере более 8 миллиардов долларов. Чтобы смягчить требования МВФ по налогообложению ФОП, украинские законодатели и правительство предлагают вместо этого ограничить контроль за так называемыми политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕР).

Об этом со ссылкой на слова главы президентской фракции в парламенте Давида Арахамии сообщает Bloomberg.

"Также есть обещание решить вопрос РЕР. Было бы хорошо, если бы это можно было сделать в рамках одного закона (с урегулированием вопроса налогов для ФОП, – УНИАН)", – сказал он.

Видео дня

Статус РЕР имеют лица, которые занимают или занимали высокие государственные должности и подлежат усиленному контролю в рамках мер по борьбе с коррупцией.

В Украине статус РЕР в настоящее время применяется к бывшим чиновникам в течение всей жизни. Это ограничение крайне непопулярно среди законодателей и государственных служащих. Критики говорят, что это правило отпугивает многих квалифицированных украинцев от поступления на государственную службу.

В то же время любые изменения, направленные на ограничение действующего пожизненного статуса РЕР, могут противоречить требованиям Парижской группы по финансовым мерам (FATF), межправительственной организации, которая контролирует борьбу с отмыванием денег.

Многие законодатели выступили бы против таких изменений, опасаясь, что они могут оказаться политически непопулярными. Украина - одна из наиболее подверженных коррупции стран Европы, и прошлогодний скандал с пленками Миндича, в котором были замешаны высокопоставленные чиновники, вызвал значительное возмущение общественности и непонимание союзников за рубежом.

Смягчение правил в отношении политически значимых лиц также может вызвать беспокойство в Брюсселе относительно приверженности Украины борьбе с коррупцией, что повредит давним стремлениям страны присоединиться к ЕС.

Кредит МВФ для Украины – главные новости

Чтобы получить 8 млрд долларов кредита от МВФ, Киев предварительно согласился обложить НДС самозанятых предпринимателей, которые зарабатывают более миллиона гривен в год. Сейчас из-за сопротивления общественности этот порог хотят повысить в несколько раз.

В то же время директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева лично посетила столицу Украины в январе, где заявила, что Фонд неуклонно отстаивает отмену льгот для ФЛП. По ее мнению, это нужно самим украинцам.

Вас также могут заинтересовать новости: