Запомните, какая сумма посылок из заграницы не облагается пошлиной.

Появление международных онлайн-магазинов сделало возможным покупку импортных товаров с любой точки мира. Всего в пару кликов любой украинец может купить европейскую мебель или американскую технику. Однако любителям шоппинга стоит знать, на какую сумму можно ввозить товар в Украину без пошлины в 2025 году. Если не оплатить налог, то посылку могут отправить назад или даже уничтожить.

Сколько можно ввозить в Украину без пошлины

Законом установлена сумма товаров, которая не облагается налогом и не требует оплаты дополнительных расходов. В пределах этой суммарной стоимости можно заказывать сколько угодно товаров.

Пошлина на посылки из-за рубежа в Украину в 2025 насчитывается за посылки стоимостью более 150 евро, с учетом стоимости доставки. Если же товар стоит меньше, налог можно не платить.

Если вы заказали несколько товаров (не важно, от одного продавца или разных), но они пришли на таможню в один день и их общая сумма превышает 150 евро, то нужно выплатить налог. Ввоз товаров в Украину без пошлины возможен, если они поступают для декларирования на таможню в разные дни.

Например, если вы заказали две посылки стоимостью 100 и 60 евро, и их доставят в Украину в разные дни, то пошлины не будет. А если товары доставят одновременно - придется заплатить, поскольку они будут считаться как одна посылка стоимостью более 150 евро.

Если вы заказали товар дороже 150 евро, придется оплатить налог с суммы, которая превышает лимит: 10% пошлины + 20% НДС. Дополнительные деньги могут взиматься почтовой службой, которая совершает доставку, например у Новой Почти Глобал это 3%.

К примеру, вы заказали вещь стоимостью 180 евро. Она превышает разрешенный лимит на 30 евро, и именно с суммы 30 евро оплачивается 10% пошлины и 20% НДС. То есть за растаможку надо заплатить 9,6 евро.

Как оплачивается пошлина на посылки из заграницы

Когда товар прибудет в Украину, заказчику придет смс о необходимости оплатить налог. Оплатить его можно либо сразу, либо во время получения посылки на почте. Иногда для успешной растаможки могут понадобиться дополнительные документы, такие как чек или копия паспорта.

Если таможенная пошлина не уплачена, посылку могут остановить на таможне до получения оплаты. При отказе покупателя оплатить налог товар возвращают продавцу или утилизируют.

