На сегодня официальный курс гривни к евро составляет 48,50 грн/евро.

В проекте государственного бюджета на 2026 год предварительно предусмотрен курс евро на уровне 49,4 гривни.

Это следует из приложений к законопроекту "Прогнозный расчет акцизного налога с топлива в сводный бюджет на 2026 год" и "Прогнозный расчет акцизного налога с электрической энергии на 2026 год".

Средний официальный курс гривны к евро указан на уровне 49,4 гривни. Сейчас официальный курс гривны к евро составляет 48,50 гривни.

Стоит заметить, что прогнозный курс евро, как и доллара, которые правительство закладывает в законопроект о государственном бюджете, всегда расчетный и редко равен фактическому по итогам года.

Курс евро в Украине - последние новости

Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,50 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек, по сравнению со вчерашним показателем. При этом в банках Украины средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 11 копеек и составляет 48,81 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,15 гривни за евро.

Национальный банк изучает вопрос перехода с доллара на евро как основной курсообразующей валюты, рассказывал первый заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук. Он отметил, что с начала полномасштабной войны экономические и финансовые связи Украины с Европейским Союзом существенно усилились, а международная помощь, особенно в течение этого и прошлого лет, поступает прежде всего в евро. По его словам, пока у регулятора нет четких планов перехода на евро в ближайшее время, а курсообразующая валюта должна быть одна, и пока это доллар.

