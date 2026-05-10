Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 17 мая

Банкир не ожидает пугающих и резких изменений.

Украинцев до 17 мая ожидают умеренные курсовые изменения и ситуативная стабилизация. Курс доллара не будет особо отличаться от показателей предыдущих недель, а курс евро будет зависеть от ситуации в мире.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что валютная динамика ожидается достаточно спокойной, без резких и неожиданных изменений.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 43,8-44,25 гривни. Таким образом, 100 долларов будут стоить в гривнях до 17 мая в пределах 4380-4425 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43800-44250 гривень

При этом он указал, что курс евро будет находиться в пределах 50,5-52,5 гривни. Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине дол 17 мая будут стоит 5050-5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам 50500-52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в мае 2026 года валютный рынок Украины будет находиться под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Курс доллара ожидается в диапазоне 43,5–44,5 грн, а евро – 49,5–52,5 грн.

