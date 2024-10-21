Отмечается, что НБУ никогда не привязывается к курсовому показателю в бюджете.

Украинское правительство в проекте бюджета на 2025 год заложило курс доллара на уровне 45 гривень. Банкир Юрий Гелетий отметил, что этот показатель расчетный.

По его словам, Нацбанк не дает прогнозов курса на следующий год, поэтому невозможно сказать, вырастет ли в следующем году доллар до 45 гривень.

"НБУ не публикует курсовых прогнозов, поэтому дать нашу оценку реалистичности такому курсовому прогнозу я не могу. Зато повторюсь, что НБУ никогда не привязывается к курсовому показателю в бюджете", - отметил Гелетий в комментарии 24 Каналу.

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При этом он уточнил, что показатель в проекте госбюджета – исключительно расчетный, то есть, его используют для сведения бюджета.

Сколько придется заплатить за 100 долларов в 2025 году

В своем прогнозе банкир Сергей Фурса отметил, что американская валюта в течение следующего года может расти, но это не будет происходить резко. По его словам, в конце 2025 года курс будет на уровне 44 – 45 гривень за доллар.

Таким образом, 100 долларов в Украине в конце 2025 года, согласно прогнозу эксперта, может находиться в промежутке 4400-4500 гривень.

В свою очередь экономист Олег Пендзин считает, что до конца текущего года доллар может подорожать и достичь отметки в 42,5 гривни за доллар.

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