Главной целью Нацбанка является стабильность валютного курса.

В 2025 году курс гривны будет оставаться в целом стабильным, хотя дефицит иностранной валюты в финансовой системе остается существенным. Об этом в интервью телеканалу "Мы - Украина" рассказал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

Он отказался спрогнозировать валютный курс на 2025-й год, потому что "НБУ не дает прогнозов по курсу", и отметил, что заложенный в государственном бюджете курс в 45 гривен за доллар "не является для Национального банка целью и никогда не был".

Пышный подчеркнул, что целью Нацбанка является устойчивость валютного рынка в режиме "максимально рыночных механизмов спроса и предложения". Именно поэтому, по его словам, осенью 2023 года НБУ отказался от фиксированного курса, введенного из-за полномасштабного российского вторжения, и перешел к "управляемой гибкости" курса.

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"Да, мы понимаем что на рынке присутствует существенный структурный дефицит. И мы его покрываем сглаживая чрезмерные колебания. Но переход к управляемой гибкости позволил Национальному банку вернуть постепенно в режим функционирования валютного рынка влияние таких вещей как спрос и предложение", - сказал глава НБУ.

По его словам, сегодня валютный курс определяется фактическим состоянием украинской экономики.

"Для нас было важно чтобы курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора, и это сейчас происходит", - добавил он.

Пышный подчеркнул, что НБУ остается активным игроком на валютном рынке и при необходимости осуществляет валютные интервенции, покрывая структурный дефицит. По его словам, такие действия не позволяют гривне "улететь в космос".

Ситуация на валютном рынке Украины: последние новости

Как писал УНИАН, в последний день прошлого года наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 15 копеек и в среднем составил 42,45 грн за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 20 копеек и составил 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно было по курсу 43,70 грн за евро.

А на первый день 2025 года Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 42,03 к доллару и 43,69 к евро. В обоих случаях украинская валюта немного укрепилась по сравнению с предыдущим днем.

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