Она отметила, что основными приоритетами Бюджетной декларации являются усиление обороноспособности и восстановление территориальной целостности.

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы - ключевой документ, который определает финансовые ориентиры государства и формирует основу для будущего государственного бюджета, сообщила народный депутат Украины Леся Забуранная на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что эта декларация основывается на приоритетах европейской интеграции, реформах, разрабатываемых совместно с Международным валютным фондом, и амбициозных целях восстановления, развития и обороны Украины.

Забуранная отметила, что основными приоритетами Бюджетной декларации являются усиление обороноспособности и восстановление территориальной целостности, восстановление регионов, пострадавших от войны, повышение социальных стандартов, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачное управление государственными инвестициями, а также уменьшение дефицита бюджета.

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Что касается социальных стандартов, то прогнозируются следующие показатели:

Минимальная зарплата в 2026 году - 8688 грн, в 2027 - 9374 грн, в 2028 - 10059 грн,

Прожиточный минимум в 2026 - 3288 грн, в 2027 - 3482 грн, в 2028 - 3667 грн.

Забуранная добавила, что также прогнозируется рост ВВП в 2026 - 4,5%, в 2027 - 5,0%, в 2028 - 5,7%.

А вот инфляция постепенно будет снижаться:

в 2026 году - 109,7%,

в 2027 году - 107,1%,

в 2028 году - 105,6%.

Народный депутат также рассказала, какой планируется обменный курс на ближайшие три года. В частности, прогноз на 2026 год - 44,7 грн/доллар, на 2027 год - 45,2 грн/доллар, а на 2028 год - 45,6 грн/доллар.

Забуранная пишет, что уровень безработицы будет оставаться высоким - около 13%, из-за структурной перестройки экономики.

"Фискальное пространство - почти 900 млрд грн на три года. Эти средства могут быть направлены на социальную поддержку, помощь ветеранам, стимулирование рождаемости, развитие предпринимательства, потребности сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Что касается международной поддержки, то, согласно прогнозам, Украина продолжит сотрудничество с международными партнерами:

"Планируется создание Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления, который будет способствовать привлечению инвестиций и технологий".

В документе также заложена цена восстановления - $524 млрд в течение следующего десятилетия. Именно столько, по оценкам, требует Украина для полноценного восстановления после российской агрессии.

Кроме того, нардеп обратила внимание на два сценария, о которых говорится в документе:

Оптимистический - с улучшением ситуации с безопасностью с 2026 года,

Пессимистический - сохранение рисков, которые мы сейчас преодолеваем.

"Бюджетная декларация - не просто цифры. Это - дорожная карта восстановления, вектор движения Украины к устойчивому развитию, ЕС и победе", - акцентировала она.

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