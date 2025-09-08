Нацбанк со временем может перейти к умеренному ослаблению курса гривни.

Национальный банк всю прошлую неделю сохранял гривню на уровне неподалеку 41,3 грн/долл., усилив ее в пятницу сразу более чем на 10 копеек. Вероятно регулятор будет сохранять еще некоторое время курс гривни близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Аналитики отмечают, что регулятор продолжает держать курс гривни ниже 41,5 грн/долл. и даже демонстративно усиливает его ближе к нынешним максимумам, зафиксированным в апреле.

"Увеличение дефицита было незначительным и частично связано с обновлением ежемесячных лимитов для физлиц на покупку валюты онлайн. Скорее всего, НБУ будет сохранять еще некоторое время курс гривни близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит валюты на рынке увеличился на прошлой неделе почти на треть - до 390 млн долл. Причиной стало уменьшение продажи валюты как на межбанковском валютном рынке, так и в розничном сегменте. Однако Нацбанк продал за неделю из резервов 551 млн долл., сохраняя уже четвертую неделю подряд объем интервенций ниже средненедельного уровня с начала полномасштабной войны.

По данным аналитиков, официальный курс гривны НБУ сохранял с незначительными колебаниями в пределах коридора 41,35-41,37 грн/долл. с понедельника по четверг, но в пятницу усилил гривню до 41,22 грн/долл., продав в этот день из резервов 120 млн долл. Подобный уровень официального курса регулятор устанавливал в августе, что является максимумом с апреля этого года.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,50 грн/евро, а курс продажи - 48,34 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 9 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 3 копейки.

