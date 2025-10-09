Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 47,88 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 9 октября, вырос на 11 копеек и составляет 41,66 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 5 копеек и составляет 48,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,88 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,60 грн/евро, а курс продажи - 48,43 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

8 октября доллар приблизился к двухмесячному максимуму. Фискальные и экономические проблемы от Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу повлияли на валюты стран-конкурентов из "Большой десятки". В частности, евро пострадал от политической нестабильности во Франции, тогда как иена упала на фоне спекуляций о том, что вероятный новый лидер Японии может способствовать большей фискальной экспансии и медленным темпам повышения процентных ставок.

