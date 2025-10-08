Курс гривни к евро установлен на уровне 48,14 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 9 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,43/41,46 грн/долл., а евро - 48,21/48,23 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 8 октября вырос на 1 копейку и составляет 41,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне, в свою очередь, подешевел на 12 копеек и составляет 48,63 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,97 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составляет 48,55 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

