Курс валют в 'ПриватБанке' 13 апреля: сколько стоит доллар сегодня

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 13 апреля, не изменился и составляет 43,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался без изменений и составляет 51,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,10 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в понедельник снизился и составляет 43,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на прежнем уровне – 51,28 гривни.

НБУ установил на 13 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,46 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 43,73 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

