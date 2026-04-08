Доллар падает, а евро резко вырос: свежий курс валют в 'ПриватБанке'

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 8 апреля, снизился на 7 копеек и составляет 43,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 50 копеек и составляет 51,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,15 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 43,86 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал до 51,28 гривни.

Нацбанк установил 8 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,49 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,27 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 43,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,29 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 50,74 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,03 гривни за евро.

