Евро начал дорожать: какой курс валют предлагают банки и обменники

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,29 грн, а евро – 50,03 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 8 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 43,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,29 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 50,74 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,03 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,45 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,87 грн/евро, а курс продажи – 50,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 8 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,49 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,27 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 5 копеек.

Как рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, исторически за неделю до Пасхи курс гривни либо стабилизируется, либо укрепляется. По его прогнозу, гривня может прибавить еще 10-25 копеек за неделю как к доллару, так и к евро. Таким образом, наличный доллар может находиться в пределах 43,50-53,80 грн, а наличный евро – 50,5-51,0 грн.

