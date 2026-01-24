Церковный день ангела Оксаны отмечается 24 января.

Церковный праздник 24 января посвящается Ксении Миласской, известной христианской диаконисе и утешительнице скорбящих. В честь этого обладательницы имен Оксана и Ксения сегодня празднуют именины. Они могут помолиться своей одноименной святой, и та обязательно услышит все просьбы.

Мы подготовили красивые пожелания с Днем ангела Оксаны 2026, которые помогут выразить свои чувства к имениннице. Хорошее душевное поздравление способно мгновенно поднять настроение близкому человеку.

Красивые поздравления с Днем ангела Оксаны

Оксана, с именинами тебя! Я тебя очень сильно люблю и ценю. Желаю тебе всего самого-самого лучшего, долгой и замечательной жизни, наполненной счастливыми событиями. Пусть всё и всегда складывается так, как ты пожелаешь.

Поздравляю с Днем ангела Оксаны и желаю вдохновения от жизни, замечательных друзей рядом, исполнения заветной мечты. А также много чудесных событий, которые наполняют тебя ощущением счастья. И, конечно, много невероятных достижений в профессиональной сфере.

Дорогая Оксана, пусть в личной жизни будет согласие, на работе - умопомрачительные успехи, а в кошельке - миллионы долларов. Живи весело и насыщенно, получай приятные сюрпризы от судьбы и верь в свои силы!

В День ангела Ксении хочу пожелать тебе мирного неба, океан радости, горы денег и ровных жизненных дорог. Пусть тебя окружают надежные и заботливые люди. А жизнь будет сладкой и насыщенной, как любимый десерт.

Ксюша, с Днем ангела тебя, родная! Желаю успехов, любви, простого человеческого счастья. Чтобы все было замечательно и на работе, и в личных делах, а также оставалось много времени на заботу о себе. И каждый новый день запоминался приятными событиями!

Дорогая Оксана, ты у нас сегодня именинница. Пусть перед тобой по жизни открываются все двери. Желаю, чтобы тебя никогда не затрагивали болезни и несчастья, чтобы жизнь была полна радостных мгновений и хороших людей. И пусть твоя святая небесная покровительница услышит и исполнит все просьбы!

Картинки на День ангела Оксаны 2026

