Курс гривни к евро установлен на уровне 48,27 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 27 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,42/41,45 грн/долл., а евро - 48,28/48,30 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 августа подорожал на 5 копеек - до 41,67 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 28 копейки и составляет 48,78 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

