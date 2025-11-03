В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 3 ноября, снизился на 5 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня упал сразу на 25 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,50 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 3 ноября резко снизился на 24 копейки и находится на уровне 48,78 гривни.

Видео дня

Курс доллара в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 3 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,89 гривни за доллар. На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,41 гривни за один евро.

При этом курс доллара к гривне в банках 3 ноября снизился на 10 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне упал на 8 копеек и составляет 48,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,15 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: