Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, а евро - 48,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 3 ноября, снизился на 10 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 3 ноября упал на 8 копеек и составляет 48,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,01 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,92 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,85 грн/евро, а курс продажи - 48,65 грн/евро.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 3 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,89 гривни за доллар. На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,41 гривни за один евро.

По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс доллара в последний месяц осени будет колебаться в пределах 41,8-42,5 гривни, а курс евро - в диапазоне 48,5-50 гривень.

