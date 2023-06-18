Банкноты всех номиналов долларов США остаются законным платежным средством, никто не имеет права их ограничивать.
Как сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире информационного телемарафона, уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего государства.
"Банкноты всех номиналов долларов США выпускавшиеся ФРС (Федеральная резервная система — центральная банковская система США – УНИАН) с 1914 года по настоящее время остаются законным платежным средством. Никто не имеет права их ограничивать", - сказал Фурман.
По его словам, в случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска НБУ готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок.
"Если во время проверки будут установлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", - добавил он.
Курс гривни - последние новости
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 апреля курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего показателя - 38,00 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 15 копеек и составляет 41,50 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро-40,75 грн за евро.