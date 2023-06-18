Национальный банк Украины готов принимать обращения от граждан в случае отказа обменивать валюту на основании года.

Банкноты всех номиналов долларов США остаются законным платежным средством, никто не имеет права их ограничивать.

Как сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире информационного телемарафона, уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего государства.

"Банкноты всех номиналов долларов США выпускавшиеся ФРС (Федеральная резервная система — центральная банковская система США – УНИАН) с 1914 года по настоящее время остаются законным платежным средством. Никто не имеет права их ограничивать", - сказал Фурман.

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По его словам, в случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска НБУ готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок.

"Если во время проверки будут установлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", - добавил он.

Курс гривни - последние новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 апреля курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего показателя - 38,00 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 15 копеек и составляет 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро-40,75 грн за евро.

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