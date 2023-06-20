Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Нарушителей требований будут наказывать.

Национальный банк усилил контроль за банками и обменниками по поводу принятия банкнот из-за частых случаев, когда учреждения отказываются обменивать старые или изношенные купюры долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции. Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты", – говорится в сообщении регулятора.

Так, НБУ запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования. В то же время с банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, должны осуществляться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, а также тарифы инкассо.

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Кроме того, банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запретили устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

"Национальный банк провел встречи с банками и небанковскими финансовыми учреждениями, которые имеют лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме. Национальный банк подчеркнул, что не устанавливал никаких ограничений относительно года выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Наоборот – нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать любые подобные ограничения. Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности", – отметили в учреждении.

В случае нарушения требований будут применяться соответствующие меры. Так, максимальный размер штрафа для банков составит до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения. Для небанковских финансовых учреждений штраф составит до 5% от размера собственного капитала учреждения.

"В случае нарушения прав потребителя банком или небанковским финансовым учреждением потребителю стоит обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк", – добавили в НБУ.

Обмен старых купюр в Украине

Обменники начали отказывать клиентам в обмене старых и изношенных купюр или соглашались проводить такой обмен только с комиссией. Член Совета Национального банка Украины Василий Фурман подчеркнул, что банкноты всех номиналов долларов США остаются законным платежным средством, и никто не имеет права их ограничивать.

20 июня в Верховной Раде даже зарегистрировали законопроект, которым предлагают штрафовать обменники за отказ в проведении операций обмена валют.

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