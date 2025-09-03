Далеко не всякую валюту удастся обменять.

Пунктами обмена валют пользуются украинцы, которым нужно обменять гривни на доллары или евро, а также получить из иностранной валюты сумму, эквивалентную национальной. Узнайте, какие доллары не принимают и что делать, если отказывают обменять гривню.

Какие купюры могут не принять в обменниках

На официальном сайте НБУ сказано, что согласно Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, кассиры банков и пунктов обмена валют обязаны принимать любые купюры, если они не поддельные. Порядок проведения таких кассовых операций описан в 21 пункте второго раздела вышеуказанного Положения.

Тем не менее, у кассира могут возникнуть сомнения насчет подлинности или платежеспособности той или иной банкноты, тогда он имеет право отказать человеку в обмене. В таких случаях сотрудник пункта обмена валют обязан предложить клиенту предоставить другие купюры и монеты, а если их нет, обратиться в банк, чтобы там ему выдали банкноты надлежащего вида, если речь идет о долларах или евро.

Далее стоит понимать, какие купюры 500 гривень не принимают. Кассир вправе отказать в операции человеку, если тот принес в банк или пункт обмена валют купюры, которые горели, выцвели или намокли, и эти повреждения занимают более 55% площади банкноты.

Кроме того, могут отказать в обмене гривень, загрязненных химикатами, радиоактивными веществами, токсичными органическими субстанциями, и это влияет на здоровье человека. Обменять такие купюры можно, только если предоставить документ о том, что банкноты были продезинфицированы специалистами, имеющими законное право это делать.

На сайте НБУ описано также, какие доллары не принимают в обменниках и банках, и в каких случаях могут отказать в обмене гривни, если купюры изношенные и поврежденные. Главное правило для гривневых банкнот - сохранить платежеспособность и быть целой как минимум на 55%. Это значит, что если у вас есть старые доллары или гривни, от которых осталось больше половины купюры, и ими можно расплатиться, вы имеете право обменять их в банке или пункте обмена валют. В случае с долларами все несколько сложнее - купюры придется отнести в банк, чтобы обменять их инкассо. Это значит, что вы отдадите поврежденную банкноту, а вам взамен дадут целую.

