Андрей Сибига рассказал, что средства направят на обеспечение ежедневных потребностей украинцев в условиях войны.

Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки в размере 200 млн долларов в течение 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Швеция с самого начала подавала пример другим странам. В августе она стала первой страной, которая предоставила 75 миллионов долларов такой прямой бюджетной поддержки, а сегодня она подкрепляет свое лидерство дополнительным вкладом", - написал он.

По словам дипломата, средства направят на обеспечение ежедневных потребностей украинцев в условиях войны, а именно на государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты.

"Мы глубоко благодарны Швеции за ее решимость, поддержку и неизменную солидарность", - добавил Сибига.

Как писал УНИАН, ранее в Норвегии утвердили 8,2 млрд долларов помощи Украине в 2026 году. По словам президента Владимира Зеленского, эти средства укрепят способности Украины противодействовать российской агрессии.

"Такие взносы укрепляют способность Украины противостоять российской агрессии и дают четкий сигнал режиму Путина: Украина и в дальнейшем будет иметь поддержку от своих союзников и сможет остановить Россию и восстановить длительный мир", - заверил глава государства.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Киев нуждается в большем количестве денег, чем выделил ЕС.

"Вопрос финансирования решен. Европейский Союз нашел способ финансировать Украину на сумму 90 миллиардов евро в 2026-27 годах. Это решение решает все вопросы, связанные с потребностями Украины на данный момент. Мы вернемся к вопросу финансирования на следующем очередном заседании Европейского совета", - сказал он.

