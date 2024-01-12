Будапешт сможет остановить сделку по финансированию на середине пути.

Еврокомиссия обсуждает возможные уступки некоторым требованиям Венгрии, чтобы обеспечить пакет поддержки для Украины в €50 млрд, пишет Financial Times.

В частности, представители комиссии заявили, что они открыты к ежегодным аудитам помощи и внедрению "экстренного торможения". Оно даст право странам "выразить обеспокоенность" относительно выплат Украине.

Кроме того, Еврокомиссия планирует предоставить Орбану возможность остановить финансирование на середине пути – в 2025 году.

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Напомним, пакет помощи рассчитан до 2027 года. В таком случае, если Украина не будет нуждаться в дальнейшей помощи – венгерский премьер может наложить вето на продолжение выделения денег.

Издание отмечает, что комиссия спросила у представителя Венгрии, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался он своего вето. "Пока непонятно, но, вероятнее всего, да", - ответил он.

Блокировка помощи Украине Венгрией: что известно

На последнем саммите Евросоюза Венгрия ветировала решение о выделении новой финансовой помощи Украине. Остальные лидеры 26 страны согласились на этот "мегапакет" для Украины.

Следующий саммит пройдет уже в январе. Впоследствии Еврокомиссия заявила, что готовит альтернативный пакет помощи Украине.

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