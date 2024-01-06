Бельгийский премьер выразил надежду на то, что программу на 50 млрд евро помощи удастся согласовать без проблем.

Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если в ходе саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки для нее на 50 млрд евро.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции с участием премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.

"Главный приоритет - это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае. Мы перед Рождеством 25 декабря перечислили Украине 1,5 млрд евро, последний транш нашей программы в размере 18 млрд евро на 2023 год. Таким образом у Киева есть средства на начало этого года", - сказала глава ЕК.

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При этом фон дер Ляйен не стала раскрывать подробности альтернативного пакета. В свою очередь, бельгийский премьер выразил надежду на то, что программу на 50 млрд евро помощи удастся согласовать без проблем.

Блокировка помощи Украине Венгрией

На последнем саммите Евросоюза Венгрия ветировала решение о выделении новой финансовой помощи Украине. Следующий саммит пройдет уже в январе.

В Эстонии и Бельгии убеждены, что ЕС удастся оказать помощь Украине в 2024 году. В Ирландии предложили найти "обходной путь", если не удастся достичь соглашения со всеми странами-членами Евросоюза.

В Германии уверяют, что Украина получит помощь в размере 50 миллиардов евро от Европейского Союза, несмотря на позицию Венгрии.

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