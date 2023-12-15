Вето Орбана подтвердили также в Европейском совете.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в виде €50 млрд от Европейского союза.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", - заявил Орбан в социальной сети Х.

Вето Орбана также подтвердил президент Европейского совета Шарль Мишель после завершения переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи, передает "Европейская правда".

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Мишель подчеркнул, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС предложили для принятия "мегапакет", в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.

"Только одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот "мегапакет", включая Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим", - заявил Мишель.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о премьере Венгрии Орбане, Мишель ответил: "Я так понимаю, вы очень хорошо осведомлены о том, в чем заключалась наша дискуссия".

Что предшествовало

В четверг, 14 декабря, Европейский совет разрешил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Возможность объявления о начале переговоров с Украиной на встрече в Брюсселе обсуждалась уже давно, при этом ясности в этом вопросе не было.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с мощным заявлением. В частности, он призвал "не впадать сегодня в нерешительность" и "не предавать веру в Европу".

По данным СМИ, лидеры Европейского Союза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении без участия венгерского премьера Виктора Орбана, что вызвало избегание вето. Скандальный пророссийский политик вышел из зала, когда озвучивали это решение.

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