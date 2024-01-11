В частности, Мелони хочет, чтобы Орбан изменил позицию относительно стремления Украины к членству в ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается достичь договоренности с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, чтобы тот не блокировал решение о поддержке Украины в ЕС и улучшил отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет Bloomberg, итальянская чиновница предлагает партии Орбана "Фидес" войти в объединение "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Это предложение прозвучало накануне выборов в Европарламент. Однако чтобы это произошло, Мелони хочет, чтобы Орбан изменил позицию относительно стремления Украины к членству в ЕС.

"Сдвиг в этих вопросах может проложить путь для партии Орбана "Фидес" присоединиться к ультраправой политической партии "Европейские консерваторы и реформисты" вместе с "Итальянскими братьями" Мелони, польской партией "Право и справедливость" и "Шведскими демократами". Это усилит панъевропейскую партию ECR в преддверии выборов в Европарламент этим летом, на которых ультраправые группы, как ожидается, достигнут успехов", – говорится в статье.

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Отмечается, что сейчас ECR имеет 62 мандата в Европарламенте, или 8,26%.

По данным издания, дискуссии по этому вопросу между представителями лидеров Италии и Венгрии "происходили на разных уровнях". Однако никакого решения так и не было принято.

Блокирование Венгрией помощи для Украины

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в виде €50 млрд от Европейского союза.

Впоследствии стало известно, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если в ходе саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки для нее на 50 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что несмотря на это, достижение согласия всех 27 стран-членов ЕС все равно остается приоритетом.

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