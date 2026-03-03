Евро падает на фоне войны на Ближнем Востоке, - Reuters

Затяжная война может вызвать скачок инфляции в еврозоне.

Евро и иена во вторник, 3 марта, упали. Расширение конфликта на Ближнем Востоке сосредоточило внимание инвесторов на странах, зависимых от импорта энергоносителей, и на том, как их центробанки будут реагировать на инфляционные риски.

Как пишет Reuters, доллар выиграл от спроса на "тихую гавань" на фоне того, как война США и Израиля против Ирана распространилась на соседние страны.

Отмечается, что евро продолжил падение из-за неопределенности относительно сроков возобновления поставок нефти из региона. Главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн предупредил, что затяжная война может вызвать скачок инфляции в еврозоне.

"Европа и Япония выделяются среди крупных экономик тем, что до сих пор имеют значительную потребность в импорте энергии", – отметил валютный стратег Национального банка Австралии Родриго Катрил.

По его словам, исторически такие валюты, как иена и евро, в подобных условиях испытывают трудности.

Евро снизился на 0,21% - до 1,1662 за доллар - после проседания на 1,1% накануне. Йена почти не изменилась - 157,4 за доллар - после падения на 0,8% в понедельник. Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине основных валют, вырос на 0,25% - до 98,76 пункта - максимума с 22 января.

Цены на нефть растут третий день подряд после того, как Иран пригрозил обстреливать суда, которые будут пытаться пройти через Ормузский пролив. В то же время американские военные заявили, что пролив остается открытым. Европа и Япония более уязвимы к подорожанию энергии, чем США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война может длиться несколько недель и что после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи неясно, кто контролирует ситуацию в стране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался снизить обеспокоенность по поводу продолжительности конфликта, заявив, что это не будет "бесконечная война".

"Первоначальная инстинктивная реакция на конфликт – это всегда бегство в безопасные активы", – сказала Серин Чен из J.P. Morgan в Сингапуре.

По ее словам, это объясняет рост золота, покупку доллара и облигаций США.

Опасения, что более высокая инфляция заставит ФРС отложить следующее снижение ставок, также поддержали доллар. Снижение ставки теперь ожидается рынком не ранее сентября, тогда как ранее в прогнозах фигурировал июль.

Представитель ЕЦБ Филип Лейн добавил, что предварительные анализы чувствительности показали, что продолжительная война на Ближнем Востоке приведет к "существенному всплеску" инфляции из-за энергоносителей и "резкому падению" производства.

3 марта цены на нефть продолжили расти. Расширение конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой усилило опасения относительно перебоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

Из-за эскалации на Ближнем Востоке доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам. Скачок цен на нефть заставил инвесторов пересмотреть ожидания относительно снижения ставок Федеральной резервной системы США в этом году. 2 марта доллар стал одним из немногих традиционных активов – "тихих гаваней", которые подорожали: американские гособлигации, иена и швейцарский франк, наоборот, ослабли.

