Сколько можно заработать, положив 100 тысяч гривень на депозит: банкир привёл расчёты

В случае ослабления гривны до 45 грн/долл. депозиты в национальной валюте по-прежнему могут приносить дополнительный доход.

После сохранения учетной ставки НБУ средние ставки по гривневым вкладам для физических лиц в мае останутся в диапазоне 13-14,5% годовых.

При этом максимальные ставки с учетом поощрительных бонусов за открытие вклада могут достичь отметки в 16% годовых. Об этом рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка".

Банкир акцентировал внимание на вопросе, который сейчас волнует многих вкладчиков, - останутся ли гривневые депозиты привлекательными в случае роста курса доллара. По его расчетам, даже в случае ослабления гривны до 45 грн/долл. депозиты в национальной валюте все еще могут оставаться выгодным инструментом для сохранения средств.

По состоянию на начало мая 2026 года официальный курс гривни к доллару составляет около 44 грн/долл. То есть при сценарии роста курса до 45 грн/долл. речь пойдет об ослаблении гривни примерно на 2,3% от текущего уровня. В то же время полугодовой гривневый депозит по средней ставке 14,5% годовых даже после уплаты налогов может принести вкладчику доход, который перекроет такое ослабление курса.

Дмитрий Замотаев приводит расчет: если условные 100 тыс. грн разместить на депозит на 6 месяцев под среднюю ставку 14,5% годовых, то начисленный доход за полгода составит 7250 грн. После уплаты налогов с процентного дохода - в общей сложности 23% - вкладчик получит на руки 5582,5 грн чистого дохода, а общая сумма в конце срока депозита составит 105 582,5 грн.

Для сравнения: на старте по официальному курсу 44 грн/долл. на 100 тыс. грн можно было бы приобрести около 2272,7 доллара. Зато после завершения депозита сумма 105 582,5 грн даже по курсу 45 грн/долл. будет равна примерно 2346,3 доллара. Если же взять более широкий курсовой диапазон - 44,4–45,5 грн/долл., - то в конце срока депозита эта сумма составит от около 2378 долларов до 2320,5 доллара. То есть в обоих сценариях это больше, чем условная валютная сумма, которую можно было бы приобрести на старте. Банкир подчеркнул:

"Этот пример хорошо показывает логику гривневого депозита: вкладчик получает не только фиксированный доход в гривне, но и определенный запас прочности на случай умеренного ослабления курса. В приведенном расчете условная граница, за которой депозит перестает перекрывать девальвацию, - это курс около 46,46 грн/долл".

Сколько можно заработать на вкладе в 10 тысяч гривень

При имеющейся сумме в 10 тысяч гривен при размещении средств на депозит на разные сроки тоже можно получить определенный доход. По расчетам Замотаева, при размещении 10 тыс. грн сроком на 3 месяца под 13% годовых месячная ставка составит около 1,08%, а совокупная ставка за период вклада - 3,25%. Таким образом, сумма начисленного дохода за полный срок размещения депозита составит 325 грн. С учетом налоговых отчислений в размере 74,75 грн чистый доход составит 250,25 грн.

Если разместить 10 тыс. грн сроком на 6 месяцев под 14,5% годовых, месячная ставка составит около 1,21%, а совокупная ставка за период вклада - 7,25%. Сумма начисленного дохода за полный срок составит 725 грн. С учетом налоговых отчислений в размере 166,75 грн чистый доход составит 558,25 грн.

При размещении 10 тыс. грн на 1 год под 14,5% годовых совокупная ставка за период вклада составит 14,5%. Сумма начисленного дохода за полный срок составит 1450 грн. С учетом налоговых отчислений в размере 333,5 грн чистый доход составит 1116,5 грн.

Ставки по вкладам в Украине

В апреле правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов и устойчивость валютного рынка.

