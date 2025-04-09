За год в Украине подешевели только одежда и обувь.

Инфляция на потребительском рынке в марте в годовом измерении ускорилась до 14,6% по сравнению с мартом прошлого года. Как сообщила Государственная служба статистики, по сравнению с февралем, потребительская инфляция в марте составила 1,5%, с начала года - 3,5%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 17,4%. Наибольший скачок цен показали яйца (+44,7%), масло подсолнечное (+35,4%), овощи (+32,3%) и масло (+31,9%). Кроме этого, ощутимо подорожали хлеб (+21,5%), молоко (+19,5%), сыр и безалкогольные напитки (+17,7%).

Алкогольные напитки и табачные изделия за год прибавили в цене 16,6%. Одежда и обувь, в свою очередь, подешевели на 3,6%.

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Коммунальные услуги с марта прошлого года подорожали на 20,2%, главным образом, за счет подорожания электроэнергии на 63,6%, услуг по управлению многоквартирными домами на 19,1% и услуг по уборке мусора - на 10,7%.

В области здравоохранения цены продукты и услуги выросли на 15%, транспорта - на 9,5%. Услуги связи подорожали на 18,9%.

Дороже стало посещение ресторанов и гостиниц - плюс 14,1% к прошлогодним ценам. Образовательные услуги подорожали на 12,1%.

Инфляция в Украине - что известно

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении. В месячном измерении цены тогда выросли на 0,8%.

По данным НБУ, сырые продукты питания в феврале подорожали на 13%. Так, быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев. Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран - торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта.

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