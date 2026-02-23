Уже в апреле Украину может постигнуть 'финансовая трагедия', - нардеп

Государство уже использует средства, которые были заложены на второе полугодие.

Уже в апреле Украина может столкнуться с нехваткой средств на необходимые выплаты. В то же время народные депутаты в парламенте не поддерживают согласованные с партнерами законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи, рассказал народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Forbes Ukraine.

"Ситуация с принятием важных финансовых решений очень сложная. Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы. Сегодня мы уже используем те средства, которые были заложены на второе полугодие", - сказал нардеп.

По его словам, позиция МВФ по маякам, согласованным правительством, проста – они обязательны, и перенос их из prior action (требований, которые страна должна выполнить до решения Совета директоров МВФ о выделении очередного транша) не изменил этого отношения.

"Ждем предложения от Кабмина и после будем обсуждать в комитете. Ситуация выглядит довольно странной: с одной стороны, Кабмин согласовывает маяк в переговорах с партнерами, а затем настаивает на его переносе", - сказал нардеп.

Он отметил, что после переноса в парламенте ожидают Big Beautiful Bill (законопроект, который объединит нормы о налогообложении международных посылок и доходов с цифровых платформ и НДС для ФЛП) в марте.

"Кабмин должен выйти и провести с депутатами какую-то коммуникацию. Однако его позиция выглядит непоследовательной. С одной стороны, правительство согласовывает маяки в программе с МВФ, в частности по введению НДС для ФЛП, а с другой – расширяет абсолютно неэффективную программу нацкешбека выплатами в 15% от стоимости товаров", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что из-за этого у многих в правительстве и парламенте нет предчувствия финансовой трагедии.

"Все думают, что как-то это будет, потому что раньше удавалось пройти такие периоды. На этот раз ситуация другая", - сказал нардеп.

Кредит МВФ для Украины - главные новости

Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшие дни рассмотрит соглашение о новой кредитной программе для Украины объемом 8,1 миллиарда долларов, которая должна помочь поддержать экономическую стабильность и государственные расходы во время войны.

В фонде отметили, что украинская власть выполнила предварительные условия для продвижения новой программы. В частности, был подан законопроект о трудовом кодексе и принят бюджет.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что МВФ согласился смягчить требования по введению НДС для физических лиц-предпринимателей в Украине. Предлагается установить новый порог на уровне 4 млн грн годового оборота, что позволит большинству ФЛП избежать обязательной регистрации плательщиками НДС.

