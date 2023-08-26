Россияне раньше использовали аккаунты Binance как транзитный счет для пополнения зарубежных карт.

Криптобиржа Binance с сегодняшнего дня, 26 августа, ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, "от человека к человеку"). Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что как правило, россияне использовали этот инструмент для пополнения зарубежных карт, используя аккаунт в Binance как транзитный счет

Мера распространяется на клиентов, прошедших верификацию "Знай своего клиента" (Know Your Customer, KYC) России.

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Так, некоторые россияне уже подтвердили, что у них пропала возможность P2P-операций в отличных от рубля валютах. Еще несколько человек, регистрировавшихся не через верификацию KYC России, рассказали, что не могут совершать сделки в рублях. В Binance пока не объяснили, с чем связаны ограничения.

Binance в России

В мае 2023 года криптобиржу Binance заподозрили в помощи РФ. Минюст США начал расследование. Сообщалось, что будет установлено, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США.

В июне регулятор США потребовал арестовать активы криптобиржи из-за подозрений в связях с РФ.

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