'Надо ценить людей, а не парады': Зеленский подтвердил удар по Перми и обратился к России

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил украинские удары по Перми и другим российским городам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Благодарен нашим воинам за меткость. Сегодня украинские дальнобойные ракеты снова поразили цель в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, - а также в Екатеринбурге - почти 2 тысячи километров. Почувствовали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях", - написал Зеленский.

Президент отметил, что Украина неоднократно призывала российскую сторону к миру. В ответ же наша страна получила новые удары.

"Именно поэтому украинские санкции направлены на удаленные российские объекты, связанные с военной промышленностью России, инфраструктурой войны и финансированием агрессии", - добавил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что Россия в любой момент может остановить свою войну против Украины.

"И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о паузе 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать", - подчеркнул Зеленский.

Удар по НПЗ в Перми - что известно

Напомним, что днем 7 мая в российском городе Пермь прогремели взрывы. В частности, было атаковано предприятие "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - это один из крупнейших НПЗ в России.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также заявил о повреждении многоквартирного дома в Перми и административного здания в Пермском муниципальном округе.

