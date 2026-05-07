У трона роют яму: Федоренко объяснил, может ли Путин сейчас прекратить войну

Кремлевский диктатор Владимир Путин не может сейчас завершить войну против Украины, в частности, политическим путем, потому что понимает, что за преступления его будет судить, в том числе и следующий российский лидер. Однако у "трона" Путина уже "копают яму". Об этом в эфире "Фабрики новостей" заявил командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, абсурдность ситуации заключается в том, что Москва запрашивает у президента США Дональда Трампа разрешение провести парад ко Дню Победы и в этот же период просит мира у украинской стороны. Хотя, по сути, единственным источником агрессии, войны является именно Россия.

"Потому что именно Россия ведет наступление на Украину… Война может закончиться в один день – Путин забирает всех своих приспешников, уходит с нашей земли. И сразу же заканчиваются боевые действия. Украина восстанавливает статус-кво, линию государственной границы, и мы продолжаем строить свое государство. Развивать Силы обороны и делать все возможное для того, чтобы в будущем война не повторилась", – подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что нужно понимать важную вещь: военная машина, как огромный танкер, которому нужно остановиться. То есть, капитан судна отдает команду остановить танкер, определенные действия для этого начинают предпринимать, но некоторое время он продолжает двигаться по маршруту, по которому он двигался. Другими словами, нужен тормозной путь, добавил военный.

Он отметил, что боевые действия можно сравнить именно с этим процессом, и единственный вариант всестороннего прекращения огня – это когда Россия реально останавливает своих солдат, а не стремится сократить расстояние до Сил обороны, перегруппировывает войска, накапливает оружие на соответствующих участках и т. д. Ведь тогда ВСУ должны делать все необходимое, все возможное для того, чтобы уберечь, в первую очередь, своих бойцов, находящихся на линии боевого столкновения.

В то же время, по словам Федоренко, в РФ на данный момент нет политической воли к перемирию и нет на это спроса у общества. По его мнению, на данный момент Путин неспособен завершить войну.

Потому что он не может сейчас поступить, как когда-то первый президент России Борис Ельцин, который сказал примерно следующее: "Цели военной операции достигнуты частично, я сделал все, что мог для Российской Федерации, и считаю, что должен быть новый лидер, который продолжит дело".

"Ну, типа, чтобы "козырным" выйти из той паршивой ситуации, которую он (Путин – УНИАН) создал… Что произойдет в такой ситуации – тот, кто придет, тот будет его судить, наказывать и, возможно, вешать на столбе. Путин это очень хорошо понимает, он знает историю. То есть, его время пребывания на "троне"… обусловлено временем введения активных боевых действий против Украины. Как только война завершится…, Путину придет конец", – считает военный.

Поэтому, добавил он, кремлевский диктатор будет пытаться делать все возможное для того, чтобы продолжать боевые действия. В то же время, по мнению Федоренко, внутри РФ уже существует определенное сопротивление Путину.

"Из последних новостей, которые поступают, можно проанализировать, что уже взяли лопаты и начали подкопать трон, копать яму для своего "недоцаря". Поэтому дальше будет, а наша приоритетная важная задача – устоять", – подчеркнул военный.

Напомним, россияне в одностороннем порядке объявили о перемирии на 8 и 9 мая. Они также пригрозили Украине ракетными ударами по центру Киева, если будет предпринята попытка сорвать парад 9 мая в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кремлю не затягивать с перемирием и объявил о прекращении огня с полуночи 6 мая, однако россияне на это не согласились.

