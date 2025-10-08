Новое учреждение даст возможность кредитования релоцированного бизнеса и ВПЛ.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о Национальном учреждении развития (№ 11238). За соответствующее решение проголосовали 280 народных избранников.

"Национальное учреждение развития (НУР) - это государственное специализированное учреждение со статусом "банка банков" и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Ее главная миссия - реализация программ кредитования для восстановления страны", - сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, законопроект направлен на:

решение проблем с финансированием релокированного бизнеса, предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты;

поддержку прежде всего малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

Отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), которые не имеют доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

"Это большая реформа, которая направлена на создание учреждения, которое будет через коммерческие банки кредитовать релокированный бизнес, восстановление страны, ВПЛ и всех лиц, которые на сегодня не могут воспользоваться кредитованием, потому что считаются лицами с повышенным риском или не имеют залогового имущества, или их залоговое имущество находится на прифронтовых территориях и считается банками неликвидным", - сказал Гетманцев во время брифинга.

Он пояснил, что в этом учреждении будут объединены все программы, которые финансируются с помощью международных партнеров, а также бюджетные программы вроде "5-7-9%", что позволит возможность сделать кредитование доступным для бизнеса и граждан.

Отдельно закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем, по словам нардепа, давно просят бизнес и граждане.

"Страхование военных рисков - это программа, которая, к сожалению, на сегодня является недоразвитой в стране. Лишь единичные случаи страхования военных рисков, а мы должны сделать ее массовой, потому что спрос на эту программу огромный и среди бизнеса, и среди граждан. Мы даем этим законом полномочия Экспортно-кредитному агентству для того, чтобы оно могло страховать военные риски на прифронтовых территориях", - сказал он.

Что касается других территорий, то, по словам депутата, там будет запущена соответствующая бюджетная программа, которая будет компенсировать часть страховой премии, и эта услуга будет доступна для бизнеса и граждан.

Еще в 2023 году глава Нацбанка Андрей Пышный заявил о готовности регулятора переходить к разработке рабочей модели системы страхования военно-политических рисков. Он отмечал, что без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину.

В том же 2023 году стало известно, что Великобритания разрабатывает схему страхования от военных рисков, которая, как она надеется, убедит инвестиционные компании, а также технологические, энергетические и оборонные компании поддержать восстановление Украины с помощью многомиллиардной помощи.

