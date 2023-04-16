Сейчас рассматриваются различные концепции, предусматривающие как привлечение международных страховщиков, так и создание военного страхового пула в Украине.

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил о готовности НБУ переходить к разработке рабочей модели системы страхования военно-политических рисков.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, такое заявление Пышный сделал по итогам встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франсисом Малижем и Алексом Пивоварским.

"Во время встречи с Франсисом Малижем, управляющим директором ЕБРР в секторе финансовых учреждений, и Алексом Пивоварским, директором по вопросам развития рынка капитала и финансовых рынков ЕБРР, говорили о страховании военно-политических рисков. Создание эффективной системы страхования военно-политических рисков - один из приоритетов НБУ. Ведь без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину", - говорится в сообщении.

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Пышный отметил, что также с представителями ЕБРР обсудили возможности украинского страхового рынка, поскольку к их компетенции среди прочего относится работа с небанковскими финансовыми учреждениями.

Глава НБУ добавил, что сейчас рассматриваются различные концепции, предусматривающие как привлечение международных страховщиков, так и создание со временем военного страхового пула в Украине.

"Время очень важно, без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину", - подчеркнул Пышный.

Война в Украине и страховые выплаты

С 1 января 2023 года для решения вопросов по назначению страховых выплат из-за несчастных случаев на производстве необходимо обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Сообщалось, что в связи с присоединением Фонда социального страхования к Пенсионному фонду Украины (ПФУ), уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является именно Пенсионный фонд.

Для решения вопросов назначения, перечисления и проведения страховых выплат по возмещению вреда, причиненного пострадавшему в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, или лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, с 1 января необходимо обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Органы ПФУ будут назначать и выплачивать страховые выплаты вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания: пособие по временной нетрудоспособности, единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности, ежемесячные страховые выплаты (в случае потери профессиональной трудоспособности), выплаты в случае перевода на более легкую, ниже оплачиваемую работу, а также ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности.

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