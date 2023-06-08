Великобритания хочет, чтобы фирмы частного сектора подписали деловое соглашение, соглашаясь инвестировать в Украину.

Великобритания разрабатывает схему страхования от военных рисков, которая, как она надеется, убедит инвестиционные компании, а также технологические, энергетические и оборонные компании поддержать восстановление Украины с помощью многомиллиардной помощи.

Как сообщает Bloomberg, Великобритания проведет Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня, чтобы заручиться поддержкой мировых лидеров и руководителей для предложений по финансированию восстановления страны после войны.

Обсуждения между Великобританией и союзниками Украины в преддверии встречи были сосредоточены на том, как поощрять инвестиции, заставляя правительства брать на себя расходы по страхованию военных рисков.

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Великобритания хочет продемонстрировать прогресс в схеме страхования в этом месяце. Как говорится в материале, хотя правительства, вероятно, обещают новое прямое финансирование для Украины, частные инвестиции, гарантированные правительствами, были бы более дешевым способом привлечения дополнительных средств.

Также предпринимаются усилия по лоббированию стран, не связанных напрямую с Украиной, с целью оказания помощи в восстановлении. По словам источников, Великобритания пытается убедить Саудовскую Аравию и Турцию принять участие в конференции, полагая, что это станет дипломатической победой и пошлет сигнал Москве.

Великобритания хочет, чтобы фирмы частного сектора подписали деловое соглашение, соглашаясь инвестировать в Украину, хотя, по словам источников, это, скорее всего, не даст каждой подписавшей стороне окончательного денежного обязательства.

Европейский банк реконструкции и развития дал понять, что планирует увеличить капитал для Украины на целых 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов) к концу этого года.

Инвестии в Украину во время войны

Опасность военного ущерба, а также долговременная политическая и экономическая нестабильность привели к тому, что стоимость страхования инвестиций в Украине резко возросла, часто в ущерб как инвесторам, так и частным страховщикам.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников разработать механизм гарантирования инвестиций.

По оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции для Украины составит около $411 миллиардов при том, что по состоянию на декабрь 2022 года эта цифра составляла $350 миллиардов. Из них 14 миллиардов долларов потребуются для критически важных расходов в 2023 году. Эта цифра может вырасти после интенсивных боевых действий и прорыва дамбы на этой неделе.

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