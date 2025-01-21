В декабре почти 600 тысяч украинцев получили средства по этой программе.

Правительство усовершенствовало социальную программу "Теплая зима" - выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ. Семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

По его словам, в декабре 2024 года почти 600 тысяч украинцев получили средства по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6500 гривень.

Видео дня

"Теперь вносим изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые насущные потребности, в частности на теплые вещи для детей", - сказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что более 12 млн украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка", и 11,5 млн человек уже получили свои выплаты.

Кроме этого, по словам премьера, разворачивается программа поддержки внутренних переселенцев: с 29 января стартует субсидия на аренду жилья, что позволит уменьшить нагрузку на семейные бюджеты.

Помощь украинским семьям - последние новости

В конце ноября 2024 года правительство приняло решение о единовременной выплате 6500 гривен для малообеспеченных семей с детьми и семей-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы. Согласно условиям программы, семьи должны были получить помощь до конца декабря.

С 1 декабря все украинцы могут получить 1000 гривен в рамках программы "Зимней еПоддержки". Подать заявку на выплату денег в "Дії" можно до конца февраля, а потратить средства можно до конца 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: