Некоторые спорные предложения, такие как санкции в отношении российского ядерного сектора, не были включены в пакет.

11-й пакет санкций ЕС в отношении России направлен на устранение лазеек, но его реализация может оказаться непростой задачей.

Члены ЕС ищут способы ужесточить ограничения на ключевые сектора российской экономики и бороться с уклонением от санкций через третьи страны, пишет FT.

Одной из радикальных идей является ограничение продаж определенных товаров в третьи страны, которые затем попадают в Россию. Однако существует опасение, что это может привести к отчуждению третьих стран и подтолкнуть их в сторону Китая или России.

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Вначале будут использоваться дипломатические средства для борьбы с обходом, а более ограничительные меры в отношении определенных товаров будут применяться в крайнем случае. Предлагаемые санкции также направлены на конкретные компании в таких странах, как Китай, за предполагаемую продажу оборудования с потенциальным использованием оружия. Обсуждения между государствами-членами будут проводиться, и проект еще может претерпеть изменения.

Дополнительные аспекты пакета сосредоточены на решении проблем и расширении списка физических и юридических лиц, подпадающих под санкции. Некоторые спорные предложения, такие как санкции в отношении российского ядерного сектора, не были включены в пакет.

Санкции против РФ - последние новости

Руководство ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине. Это первая такая инициатива со стороны Брюсселя за время полномасштабного вторжения.

Польша будет требовать от Европейского Союза ввести санкции на импорт российской сельхозпродукции в Европу.