В новый пакет антироссийских санкций могут добавить и китайские компании.

Руководство ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине. Как пишет Financial Times, это первая такая инициатива со стороны Брюсселя за время полномасштабного вторжения.

"Семь китайских компаний, обвиняемых в продаже оборудования, которое может быть использовано в оружии, были включены в новый пакет санкций, который будет обсуждаться государствами-членами ЕС на этой неделе", – пишет издание.

Некоторые из этих компаний ранее уже попали под американские санкции. Это две компании из материкового Китая (3HC Semiconductors и King-Pai Technology) и две компании из Гонконга (Sinno Electronics и Sigma Technology).

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В частности ЕС обвиняет компанию 3HC Semiconductors, производящую компьютерные чипы, в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонной промышленной базы России".

Компания King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет", за что ранее она попала под санкции США.

Издание констатирует, что до сих пор Брюссель избегал ссор с Китаем, ссылаясь на отсутствие доказательств военной помощи Москве со стороны Пекина. Однако теперь ЕС может вызвать недовольство Китая, который ранее надеялся перетянуть европейцев на свою сторону в глобальном противостоянии с США.

Помимо этого, Брюссель предлагает ввести санкции в отношении некоторых иранских компаний, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию. Еврокомиссия также предложила расширить перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров.

Наконец, рассматривается возможность запретить заход в порты ЕС тем нефтяным танкерам, которые без уважительной причины отключают системы самоидентификации в море и тем самым скрывают свое местонахождение. Ранее СМИ неоднократно писали, что так Россия обходит эмбарго на поставки нефти в ЕС, делая вид, что ее привозят из какого-то другого региона.

"ЕС стремится решить проблему обхода санкций в более широком смысле. Проект включает меры, которые позволили бы ЕС ограничить продажу определенных товаров третьим странам, если дипломатическое давление не изменит их поведение", – пишет FT.

Поставки китайского оружия в Россию – что известно

С января американские официальные лица начали заявлять, что Китай рассматривает возможность начать поставки оружия в Россию, чтобы помочь ей в захвате Украины. Китай эти обвинения отрицал и заявлял, что поставлять оружие не намерен ни одной из сторон.

В украинской разведке тоже заявляют, что не видят признаков прямой поставки китайского оружия в Россию. Однако картина несколько иная, если говорить о компонентах двойного назначения. Китайские комплектующие в российском оружии есть.

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