Постпред Польши в ЕС уверен, что Европе не грозят проблемы с поставками сельхозпродукции благодаря значительным объемам импорта из Украины.

Польша будет требовать от Европейского Союза ввести санкции на импорт российской сельхозпродукции в Европу.

Как сообщает PAP, об этом заявил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось. Он подчеркнул, что считает недопустимым разрешать поставки российского продовольствия в Европу, даже под предлогом продовольственной безопасности.

"Мы считаем, что санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции должны быть введены немедленно, в частности, из-за проблем с импортом украинской продукции в ЕС. Сейчас Европе не грозит нарушение цепочки поставок сельскохозяйственной продукции. Наоборот, у нас есть проблема с излишками. Мы сейчас решаем проблему со значительным импортом сельхозпродукции из Украины", - сказал Садось.

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Проблемы с экспортом украинского зерна в Польшу

В середине апреля Польша ввела запрет на импорт украинской сельхозпродукции. Позже к запрету на импорт украинской агропродукции присоединились ряд других стран, в частности, Венгрия, Румыния, Словакия. Польша также на некоторое время запретила транзит украинского зерна через свою территорию.

Такое решение страны ЕС приняли в связи с протестами местных фермеров из-за перенасыщения внутреннего рынка украинским зерном и снижения цен. В Польше эти протесты даже привели к смене министра сельского хозяйства страны.

Позже по итогам переговоров Польша достигла договоренности с Еврокомиссией о запрете пяти видов агропродукции из Украины. Также Еврокомиссия выделит 100 миллионов евро на поддержку фермеров в пяти странах, из которых Польша получит почти 40 млн евро. Кроме этого, ЕК окажет помощь с вывозом украинского зерна.