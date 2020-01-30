Набсоветы как гарантия соблюдения баланса интересов государства, правительства и бизнеса

В последнее время много говорят о намерениях Кабинета министров установить размер дивидендов в сумме, превышающей 50% прибыли государственных предприятий. Такая инициатива правительства воспринимается неоднозначно. Некоторые эксперты допускают, что подобное решение ставит под угрозу работу крупных, стратегически важных предприятий, а также может привести к их банкротству.

Они отмечают, что инвестиционные программы таких предприятий уже утверждены и финансируются. А в случае, если Кабмин реализует свою инициативу, их придется свернуть, что неизбежно приведет к огромным убыткам.

Операция «корпоратизация»: как и зачем появились Набсоветы в госкомпаниях

В 2016 году Верховная Рада поддержала внесение изменений в Закон Украины «Об управлении объектами государственной собственности», которые обеспечили законодательную основу для создания на госпредприятиях независимых профессиональных Наблюдательных советов. А сам процесс корпоратизации предприятий начался в 2018 году при поддержке международных институтов – МВФ, ЕБРР и МФК. Реформа коснулась в частности таких предприятий, как «Нафтогаз Украина», «Магистральные трубопроводы Украины», «Укрзализныця», «Укрэнерго», «Укрпочта», «Администрация морских портов Украины», «Международный аэропорт Борисполь», а также – «Укргидроэнерго». То есть, те компании, стоимость активов которых превышает 2 миллиарда гривен, а размер чистой прибыли – 1,5 миллиарда гривен.

Цель реформы заключалась в приведении процесса управления госпредприятиями к международному стандарту Ownership and Governance of State-Owned Enterprises Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). А также в том, чтобы сделать этот процесс прозрачным, профессиональным и независимым от политического влияния. Для реализации этой цели и были созданы Наблюдательные советы, призванные осуществлять надзор с точки зрения кризис-менеджмента и комплайенса.

Государственные предприятия, особенно осуществляющие деятельность в энергетической отрасли, имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, его граждан. Одной из основных задач корпоратизации стала защита государственных предприятий от политического влияния. Внедрение Наблюдательных советов в таких особенных корпоративных структурах и наличие в их составе независимых членов, с которыми заключается контракт на 3 года, как раз и призвано стать юридической гарантией того, что при очередной смене власти, госкомпаниям не грозит институционный стресс. То есть, они и дальше смогут стабильно развиваться в соответствии с принятыми стратегиями и планами, выполняя свою главную функцию – защиту потребителя, обеспечивая его достаточным количеством ресурсов и при этом генерируя прибыль.

По моему мнению, Наблюдательные советы играют важную роль, ведь в их исключительной компетенции, согласно ЗУ «Об акционерных обществах», находится вопрос определения вероятности признания компании неплатежеспособной из-за принятых ею обязательств или их исполнения, в том числе в результате выплаты дивидендов. Считаю, именно в этом и заключается управление рисками, заложенное на законодательном уровне. Это и есть гарантия финансового будущего госпредприятий, поскольку отсутствие политического влияния – один из главных факторов, необходимых для их стабильного развития и экономического роста.

Важно учесть тот факт, что Наблюдательные советы были созданы именно для того, чтобы обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий, соблюдением норм антикоррупционного законодательства, противодействовать отмыванию доходов, рейдерству и так далее. Но кроме этого, Набсоветы имеют исключительные полномочия, как то принятие решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, избрание и прекращение полномочий главы и членов исполнительного органа, осуществление контроля за своевременным предоставлением отчетов о деятельности предприятия, избрание аудитора для проведения проверки и прочее.

Таким образом, считаю, Наблюдательные советы являются механизмом, обеспечивающим работу системы сдержек и противовесов. Другими словами, если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть закрепленный законом и уставом инструмент противодействия.

Корпоративное управление – ответственность перед законом и друг перед другом

Сейчас ситуация такова, что огромный дефицит государственного бюджета Кабинет Министров пытается закрыть, так сказать, постфактум. Источником восполнения этого дефицита, по планам правительства, должны стать дополнительные отчисления средств из прибыли стратегических государственных предприятий - таких как «Укрзализныця», «Укргидроэнерго», «Объединенная горно-химическая компания» за 2018 год.

Эти компании уже перечислили 30% от прибыли за указанный период. И тем не менее, Кабмин принимает решение, по которому госкомпании должны перечислить дополнительно еще 60% от своей прибыли, что в целом составляет 90%.

По моему мнению, совершенно очевидно, что если бы акционер этих предприятий (государство) обратился, например, к одному из Наблюдательных советов для предоставления рекомендаций, то члены наблюдательных советов не пошли бы на принятие подобных решений. И это вполне логично, ведь такие действия являются прямым превышением полномочий одного из субъектов, за что, между прочим, предусмотрена уголовная ответственность. Такой подход Кабмина напоминает методы управления госимуществом времен СССР, когда управленческие решения принимались по указанию «сверху», без учета интересов, планов развития и текущих показателей деятельности предприятия.

Сегодня уже совсем другая ситуация - новая реальность корпоративного управления, в которой каждый из привлеченных субъектов является ответственным перед законом и, что важно, друг перед другом. И я уже не раз заявлял: если я как председатель Наблюдательного совета, получу какие-либо указания незаконного характера – выполнять их я не буду. Потому что я несу ответственность перед законом.

Достойная зарплата как предохранитель от участия в коррупционных схемах

В ответственности и состоит сама суть роли Наблюдательного совета в целом и каждого его члена в частности. Чтобы эти люди согласились взять на себя такую большую ответственность, они должны быть в этом заинтересованы. Так уж сложилось, мерилом в этом случае служат деньги. Достойная оплата делает ответственную должность члена/главы Набсовета привлекательной и в то же время выполняет функцию предохранителя – исключает необходимость участия в коррупционных схемах.

Сегодня много говорят о высоких зарплатах топ-чиновников, руководителей госпредприятий и членов Набсоветов. Но это мнение – ошибочно. Если сравнивать их с уровнем оплаты труда в европейских и мировых компаниях, то суммы будут ниже. Да, стоит признать, что сейчас ситуация с оплатой работы топ-менеджмента бюджетообразующих предприятий значительно улучшилась в сравнении с той, что была еще несколько лет назад. Это стало возможно в том числе благодаря большому количеству реформ, включая реформу корпоративного управления госпредприятий и внедрение системы государственных закупок «ProZorro», которые значительно снизили коррупционные риски. Уверен, существование взвешенного баланса между оплатой труда и системой антикоррупционного комплайенса в Украине принесет результаты в перспективе. А высокие зарплаты – оправданы, поскольку отображают реалии, в которых работают украинские компании.

Также акцентирую внимание на роли Набсоветов в контексте высоких зарплат руководителей предприятий госсектора. Именно на Наблюдательные советы закон возложил функции оценки эффективности работы руководителя предприятия и определения соответствующей суммы вознаграждения за эту работу.

Это абсолютно адекватная и цивилизованная система, которая делает привлекательными руководящие должности для действительно современного топ-менеджмента и дает возможность приглашать профессионалов в управление государственными предприятиями.

Убежден, зарплаты руководителей государственных предприятий - не те критические цифры, из которых надо делать скандал. Надо смотреть на суммы, которыми пополняется государственный бюджет, а также уделять огромное внимание вопросу комплаенс - постоянно контролировать выплаты компании, разрабатывать и выполнять инвестиционные проекты.

Набсовет: система сдержек и противовесов

Сегодня необходимо обеспечивать условия, при которых украинские предприятия будут предлагать проекты иностранным инвесторам. Ведь государственным предприятиям есть что предложить, и, чтобы они были инвестиционно привлекательными, они должны иметь понятную для инвестора форму и содержание. Понятной для инвестора организационно-правовой формой являются акционерные общества, деятельность которых урегулирована законом. По своей юридической природе они являются четкими, конкретными, имеют баланс в управлении, который можно достичь исключительно при условии введения мировых стандартов - системы сдержек и противовесов. Это очень важно.

Подчеркну, не стоит недооценивать роль Наблюдательных советов в государственных предприятиях, поскольку они лишь недавно заработали «на полную», и результат будет виден примерно через год. Говоря о ЧАО «Укргидроэнерго», отмечу, что компания выполнила план на 2019 год полностью, а Набсовет осуществил все обязательства, возложенные на него законом. Члены Наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго» являются специалистами во всех областях, необходимых для успешной работы предприятия. При этом, при первичном формировании были соблюдены и гендерный баланс. И это также очень важно для ведения результативной, слаженной государственной политики, прежде всего – финансовой и инвестиционной.

По моему мнению, это особенно важно в виду того, что крупные государственные предприятия часто привлекают дешевые и долгосрочные кредиты на развитие бизнеса, в том числе от МВФ, Мирового банка, Европейского инвестиционного банка. А гарантом выполнения денежных обязательств перед международными кредиторами является правительство. Поэтому в первую очередь Кабмин заинтересован в том, чтобы работа Набсовета как механизма управления предприятием была эффективной, а сама компания – прибыльной и могла возвращать взятые в кредит средства. От этого зависит не только рост промышленности и экономики в целом, но и репутация государства Украина на мировой арене.

Валентин Гвоздий, глава Набсовета «Укргидроэнерго»