Ипотека под отрицательные проценты: в Дании будет приплачивать заемщикам, решившим купить жилье

Это первый случай в мировой практике, когда ипотеку выдают под отрицательные проценты - то есть каждый месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж.

Датский Jyske Bank - третий по величине банк страны - предлагает ипотечные кредиты по ставке минус 0,5% годовых, то есть фактически будет приплачивать заемщикам, решившим купить новое жилье.

Читайте такжеУ Зеленского обещают снизить ставки по ипотечным кредитам

Это первый случай в мировой практике, когда ипотеку выдают под отрицательные проценты - то есть каждый месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж. Таким образом, чтобы полностью вернуть кредит, нужно будет заплатить банку меньше, чем ты изначально брал взаймы, пишет “Русская служба Би-би-си”.

Отрицательная ставка предлагается тем, кто берет ипотеку сроком до 10 лет, и зафиксирована в договоре - то есть на протяжении всего этого периода банк не имеет права менять условия кредита и увеличивать платежи.

Датское отделение банка Nordea пообещало в ближайшее время начать выдавать беспроцентную ипотеку (под 0% годовых) сроком на 20 лет, а 30-летние ипотечные договоры заключать по фиксированной ставке 0,5%.

Понимая, что для обывателя предложение вернуть банку меньше денег, чем он брал изначально, звучит весьма подозрительно, Jyske Bank разместил на своем сайте специальное заявление по этому поводу.

Оно начинается со слов "Да, вы всё правильно поняли" и буквально через пару абзацев переходит к главному вопросу: "Как такое возможно?"

На него глава ипотечного департамента отвечает дословно следующее: "Я и сам это не очень понимаю. Более того, я лично говорил, что такого быть не может. Однако мы провели тщательные расчеты, учли все риски - и оказалось, что отрицательная ставка очень даже возможна".

На самом деле, скорее всего клиенты Jyske Bank все же заплатят чуть больше, чем взяли взаймы, поскольку им придется дополнительно покрыть некоторые обязательные сборы, а также юридические расходы по оформлению сделки. Хотя формально ипотечная ставка будет отрицательной.

Кроме того, нельзя исключать, что цены на жилье в Дании в ближайшие годы не просто не будут расти, а даже упадут. В таком случае, выплатив кредит, новоиспеченный владелец квартиры или дома ничего не заработает или даже потеряет часть денег.

Однако в целом предложение все равно звучит довольно заманчиво - особенно для тех, кто все равно собирался в ближайшее время обзавестись новым жильем или переоформить старый ипотечный кредит.