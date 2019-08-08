Ипотека под 0% годовых станет реальностью в Дании

Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в перечень стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке.

Датский банк Nordea Bank Abp заявил, что начнет выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Это стало возможным из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании - 0,65%.

"Это хорошая новость для владельцев домов. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", - заявила аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн.

"2 августа банк Realkredit Danmark заявил, что начнет выдавать ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А банк Nykredit начал выдавать такую ​​ипотеку 5 августа", - пишет агентство.

Отметим, что Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в перечень стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке.

Как напоминает ЭП, заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до 12-13% годовых.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей).