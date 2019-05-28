Зеленский сегодня обсудит с миссией МВФ реформы в Украине

Начало встречи запланировано в Администрации президента на 16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда по основным направлениям реформ в Украине.

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Об этом журналистам сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Некоторые специально распространяют информацию о том, что якобы миссия МВФ уехала домой из Киева досрочно. В действительности она в Киеве, и эта встреча (Зеленского и представителей МВФ - УНИАН) должна состояться", - сказал он.

По словам Геруса, будут обсуждены все "основные моменты", поскольку есть желание продолжить сотрудничество с МВФ.

Как сказал Герус, экономический рост в Украине в первом квартале на уровне 2,2% ВВП "не является высоким".

"Нам нужно сотрудничать с МВФ для того, чтобы увеличить наш рост ВВП, чтобы иметь сильную экономику, и тогда уже можно будет отказываться от сотрудничества с МВФ", - заявил представитель президента в правительстве.

По его словам, на встрече будут обсуждаться "основные направления реформ, которые будут происходить, таких реформ, от которых может выиграть все украинское общество и расти украинская экономика... Все конструктивно, никаких особых неожиданностей не ожидается. Будет продолжаться сотрудничество и диалог".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, начало встречи запланировано в Администрации президента на 16:00. По её результатам ожидается пресс-подход.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в ряде СМИ появилась информация о досрочном прекращении работы миссии МВФ, которая прибыла в Киев 21 мая. Однако в украинском представительстве фонда эту информацию опровергли, заявив, что миссия работает по ранее запланированному двухнедельному графику.

Кроме того, пресс-служба президента анонсировала встречу Зеленского с представителями миссии Международного валютного фонда на этой неделе.